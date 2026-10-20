Утром 20 октября в Лианозовском проезде в Москве начался пожар в здании автосервиса. Об этом 360.ru сообщил источник.
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