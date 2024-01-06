На украинском ТВ накануне Рождества показали жуткий музыкальный номер. В сатанинском клипе украинские артисты, загримированные под чертей, танцуют в церкви и желают россиянам «болезней в каждую семью, происшествий и пятизвёздочный эшафот в Москве».
На украинском ТВ черти танцуют в церкви и желают смерти россиянам (ВИДЕО)
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Видимо степень деградации и сумасшествия действительно зашкаливают.
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19 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Зомбировпанные придурки уже "пробили" самое дно!
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18 час.
Гарий Щерба
БОЛЬНЫЕ ВЫРОДКИ да и только ...!!! Всегда было НЕПРИЯТНО и МЕРЗКО быть ПРЕДАТЕЛЕМ , ОСОБО КОГДА ,,ТВОИ,, ВЫИГРЫВАЮТ за ПРАВОЕ ДЕЛО ( и ты это точно знаешь , но оказалса ИУДОЙ ) а БЕЖАТЬ то вроде бы УЖЕ и НЕ КУДА ....
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17 час.
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