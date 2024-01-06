На украинском ТВ черти танцуют в церкви и желают смерти россиянам (ВИДЕО)

Гарий Щерба

БОЛЬНЫЕ ВЫРОДКИ да и только ...!!! Всегда было НЕПРИЯТНО и МЕРЗКО быть ПРЕДАТЕЛЕМ , ОСОБО КОГДА ,,ТВОИ,, ВЫИГРЫВАЮТ за ПРАВОЕ ДЕЛО ( и ты это точно знаешь , но оказалса ИУДОЙ ) а БЕЖАТЬ то вроде бы УЖЕ и НЕ КУДА ....