Русская весна
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Русская весна

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На украинском ТВ черти танцуют в церкви и желают смерти россиянам (ВИДЕО)

На украинском ТВ черти танцуют в церкви и желают смерти россиянам (ВИДЕО)

На украинском ТВ накануне Рождества показали жуткий музыкальный номер. В сатанинском клипе украинские артисты, загримированные под чертей, танцуют в церкви и желают россиянам «болезней в каждую семью, происшествий и пятизвёздочный эшафот в Москве».

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Видимо степень деградации и сумасшествия действительно зашкаливают.
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19 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Зомбировпанные придурки уже &quot;пробили&quot; самое дно!
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18 час.
Гарий Щерба
БОЛЬНЫЕ ВЫРОДКИ   да и только ...!!! Всегда было  НЕПРИЯТНО  и  МЕРЗКО  быть  ПРЕДАТЕЛЕМ , ОСОБО КОГДА ,,ТВОИ,,   ВЫИГРЫВАЮТ  за  ПРАВОЕ ДЕЛО ( и ты это точно знаешь , но  оказалса  ИУДОЙ )  а  БЕЖАТЬ  то вроде бы УЖЕ  и  НЕ КУДА ....
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17 час.

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