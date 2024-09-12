США оказались пока не готовы разрешить ВСУ бить вглубь России

Позиция США по ограничению ударов ВСУ вглубь России американским дальнобойным оружием не поменялась, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель 12 сентября в эфире телеканала CNN.
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