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Полицейские в Московской области задержали кладбищенских воров

Полицейские в Московской области задержали кладбищенских воров

Заявления от 16 жителей Подмосковья по поводу разграбления захоронений их родственников на кладбище в Звенигороде поступило правоохранителям региона.

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