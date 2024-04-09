Каким 3 знакам зодиака ретроградный Меркурий принесет исполнение мечты Алёна ЮрьеваРетроградный Меркурий часто ассоциируется с неприятностями, но в апреле он может принести неожиданные благоприятности для определенных знаков зодиака.