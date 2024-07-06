Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ проведет оценку качества образования, которая впервые включает в себя анализ не только качества подготовки детей, но и компетенций школьных учителей.
Рособрнадзор: в России впервые проведут оценку компетенции школьных учителей
Комментарии
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Ed Red
Но если преподаватель не обладает необходимыми методиками, не знает психологию детей и в результате не может довести эту информацию до учениковНи один из этих пунктов не проверяем или проверяем на уровне секты, которую возглавляет МО
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15 час.
Ed Red
Но если преподаватель не обладает необходимыми методиками, не знает психологию детей и в результате не может довести эту информацию до учеников. Представление секты МО будет решающим для квалификации преподавателя, наверно и курсы с отпадной ценой в сотни тысяч организуют
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15 час.
Ed Red
Раньше, в советское время, это решалось обязательными курсами повышения квалификации. Для ассистентов это были 1 полный семестр, раз в 5 лет, университет по выбору!
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15 час.
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