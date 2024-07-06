Рособрнадзор: в России впервые проведут оценку компетенции школьных учителей

Ed Red Но если преподаватель не обладает необходимыми методиками, не знает психологию детей и в результате не может довести эту информацию до учениковНи один из этих пунктов не проверяем или проверяем на уровне секты, которую возглавляет МО

Ed Red Но если преподаватель не обладает необходимыми методиками, не знает психологию детей и в результате не может довести эту информацию до учеников. Представление секты МО будет решающим для квалификации преподавателя, наверно и курсы с отпадной ценой в сотни тысяч организуют