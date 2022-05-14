«Барселона» не связывалась с «Баварией» насчет Левандовского. Агент Роберта будет настаивать на скорейшей продаже игрока

Нападающий Роберт Левандовски из «Баварии» хочет перейти в «Барселону». По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, агент поляка Пини Захави будет настаивать на том, чтобы мюнхенцы как можно скорее запустили процесс продажи форварда.