Ефимов: в Новой Москве в 2026 году построят детский сад на 350 мест

В районе Филимонковский (НАО) возводится детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объект станет седьмым по счету учреждением для дошкольников в рамках развития микрорайона.