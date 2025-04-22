Ефимов: в Новой Москве в 2026 году построят детский сад на 350 мест

В районе Филимонковский (НАО) возводится детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, объект станет седьмым по счету учреждением для дошкольников в рамках развития микрорайона.
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