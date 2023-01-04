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Нанесены удары по местам дислокации личного состава и тяжёлой техники ВСУ в Курахово в ДНР

Нанесены удары по местам дислокации личного состава и тяжёлой техники ВСУ в Курахово в ДНР

Российская армия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине нанесла огневое поражение по дислокации личного состава и бронетехники ВСУ в Курахово, относящемуся к Покровскому району ДНР, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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