На Западном фронте перемены: Россия наращивает силы у границ с НАТО

В ответ на активном Североатлантического альянса РФ создаст два десятка новых соединений и воинских частей Анна Седова Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Иван Коновалов Леонид Ивашов Министерство обороны Российской Федерации сформирует в Западном военном округе порядка двух десятков новых соединений и воинских частей в ответ на действия НАТО на этом стратегическом направлении.