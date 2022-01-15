ШОК И ТРЕПЕТ ОТ ТОКАЕВА. ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА РУСОФОБЫ ВО ВЛАСТИ?

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ. ФОТО: VLADIMIR TRETYAKOV / SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН Является ли громкое назначение президентом Казахстана Токаевым министром информации республики титулованного русофоба Аскара Умарова, а также приглашение войскам ОДКБ "пройти на выход" "плевком в лицо России"? Или же это вынужденный компромисс с националистическими элитами, или даже более того – прикрытием гораздо более важных соглашений и договорённостей с нашей страной? Как нам относиться к этим телодвижениям казахстанских партнёров? Мнения экспертов разделились.