Страна и люди

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ШОК И ТРЕПЕТ ОТ ТОКАЕВА. ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА РУСОФОБЫ ВО ВЛАСТИ?

ШОК И ТРЕПЕТ ОТ ТОКАЕВА. ЗАЧЕМ ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА РУСОФОБЫ ВО ВЛАСТИ?

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ. ФОТО: VLADIMIR TRETYAKOV / SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН Является ли громкое назначение президентом Казахстана Токаевым министром информации республики титулованного русофоба Аскара Умарова, а также приглашение войскам ОДКБ "пройти на выход" "плевком в лицо России"? Или же это вынужденный компромисс с националистическими элитами, или даже более того – прикрытием гораздо более важных соглашений и договорённостей с нашей страной? Как нам относиться к этим телодвижениям казахстанских партнёров? Мнения экспертов разделились.

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