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Новости Брянска

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В Брянской области уничтожены 30 вражеских беспилотников

В Брянской области уничтожены 30 вражеских беспилотников

Над Брянской областью за сутки уничтожили 30 беспилотников, потерь и разрушений на земле нет.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об успешной работе сил противовоздушной обороны и оперативных подразделений региона.

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