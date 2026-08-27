В Брянской области уничтожены 30 вражеских беспилотников

Над Брянской областью за сутки уничтожили 30 беспилотников, потерь и разрушений на земле нет.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об успешной работе сил противовоздушной обороны и оперативных подразделений региона.
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