В Орле легковушки не разобрались с очередностью проезда на перекрёстке и врезались друг в друга

В городе Орле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадал человек. Авария случилась 24 апреля в 22:30 на перекрёстке улиц 1-й Посадской и Гагарина, которые по правилам ПДД не являются равнозначными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии