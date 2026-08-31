Американский профессор: «У русских дела идут хорошо, а вот Британии пора срочно задуматься»

Визит директора ЦРУ в Москву не связан с якобы угрозой со стороны России странам Балтии, как утверждает ряд СМИ.
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