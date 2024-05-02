На Солнечной льющееся как минимум два года дерьмо вспучило асфальт. Сверху для пешеходов кинули доски - тони не хочу 🤦🏻♀️.
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На Солнечной льющееся как минимум два года дерьмо вспучило асфальт. Сверху для пешеходов кинули доски - тони не хочу 🤦🏻♀️.