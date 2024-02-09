Путин рассказал о причастности США ко взрывам на "Северных потоках"

Штаты и заинтересованы, и могут осуществить такую сложнейшую операцию Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что причастных ко взрывам на газопроводах нужно искать среди не только заинтересованных, сообщает РИА Новости.
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