Путин рассказал о причастности США ко взрывам на "Северных потоках"

Штаты и заинтересованы, и могут осуществить такую сложнейшую операцию Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что причастных ко взрывам на газопроводах нужно искать среди не только заинтересованных, сообщает РИА Новости.