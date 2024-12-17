Копка могил и погребение в Омске подорожают в два раза. Рытье могил после утверждения новых расценок будет стоить до 15 тысяч рублей (сейчас - 8,3 тыс.
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Копка могил и погребение в Омске подорожают в два раза. Рытье могил после утверждения новых расценок будет стоить до 15 тысяч рублей (сейчас - 8,3 тыс.