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Трамп вновь в Белом доме: новые требования к НАТО

Трамп вновь в Белом доме: новые требования к НАТО

Трамп вновь в Белом доме: новые требования к НАТО Ольга ВайленкоСогласно информации от The Daily Telegraph, бывший президент США Дональд Трамп, который рассматривается как потенциальный кандидат на следующий срок, готовит сюрприз для своих европейских союзников по НАТО.

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