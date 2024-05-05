Трамп вновь в Белом доме: новые требования к НАТО Ольга ВайленкоСогласно информации от The Daily Telegraph, бывший президент США Дональд Трамп, который рассматривается как потенциальный кандидат на следующий срок, готовит сюрприз для своих европейских союзников по НАТО.
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