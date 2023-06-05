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Губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотников на трассу М3

Губернатор Калужской области сообщил о падении двух беспилотников на трассу М3

Два беспилотника упали на трассу М3 «Украина» в Калужской области утром 5 июня. Об этом написал губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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