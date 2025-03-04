Wildberries и Russ открыли логистический центр в Волгограде для 230 тыс. товаров в сутки

Wildberries и Russ открыли новый логистический комплекс в Волгограде. Новый склад примет товары для хранения и обеспечит оперативную сортировку 230 тысяч единиц в день, что поддержит бизнес в регионе и упростит доставку по всей стране.
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