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Тюкавин забил в 6-м матче подряд в РПЛ. Кассьерра – букмекерский фаворит на звание лучшего бомбардира

Константин Тюкавин забил в 6 матче подряд в РПЛ. Форвард отличился на 3-й минуте в игре с «Балтикой» и стал первым игроком бело-голубых в XXI веке, забившим в 6 матчах подряд в чемпионате России.

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