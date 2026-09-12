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Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил коллектив Волго-Каспийского дома-интерната с 55-летним юбилеем

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил коллектив Волго-Каспийского дома-интерната с 55-летним юбилеем

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов посетил Камызякский район, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 55-летию Волго-Каспийского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

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