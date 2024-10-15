Инсайдер раскрыл, что на самом деле связывает Анджелину Джоли и ее предполагаемого бойфренда-рэпера: «Она заберет его себе»

Анджелина Джоли верна собственным методам завоевания мужчин даже спустя годы. Сегодня все реже вспоминают, что ее браку с Брэдом Питтом предшествовал развод актера с Дженнифер Энистон, которая крайне тяжело пережила расставание.
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