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Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

Озвучена причина повышения зарплат россиян в 2025 году

С 1 января 2025 года изменится размер МРОТ, его повысят на 16,6 процентов, до 22 440 рублей. Это станет причиной пересмотра заработных плат у некоторых россиян, заявила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.

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