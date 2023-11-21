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Изготовление настоящей дамасской стали из обычных пластин. Кузнец показал, как получается узор. Видео

Изготовление настоящей дамасской стали из обычных пластин. Кузнец показал, как получается узор. Видео

Визитной карточкой дамасской стали является ее крепость и особый узор на поверхности. Это достигается за счет неравномерного распределения углерода по металлу, что требует высокого уровня мастерства от кузнеца.

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