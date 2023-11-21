Изготовление настоящей дамасской стали из обычных пластин. Кузнец показал, как получается узор. Видео

Визитной карточкой дамасской стали является ее крепость и особый узор на поверхности. Это достигается за счет неравномерного распределения углерода по металлу, что требует высокого уровня мастерства от кузнеца.
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