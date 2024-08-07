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Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили ход создания экотехнопарков в Республике Крым

Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили ход создания экотехнопарков в Республике Крым

Делегация Российского экологического оператора во главе с Денисом Буцаевым осмотрела ход строительства объектов обращения с отходами в Крыму: экотехнопарка в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год и экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год.

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