Денис Буцаев и Сергей Аксенов обсудили ход создания экотехнопарков в Республике Крым

Делегация Российского экологического оператора во главе с Денисом Буцаевым осмотрела ход строительства объектов обращения с отходами в Крыму: экотехнопарка в Сакском районе мощностью 200 тысяч тонн в год и экотехнопарка в Белогорском районе мощностью 500 тысяч тонн в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии