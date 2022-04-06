Профилактическую акцию «Шагающий автобус» проводит полиция в Приморском крае. Так, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Кавалеровский» Дарья Велич совместно с воспитателями и воспитанниками подготовительных групп детского сада № 25 поселка Кавалерово организовала и провела практическое занятие по закреплению у детей навыков безопасного поведения на дороге.