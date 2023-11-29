В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты родителям школьников

Представители законодательного органа Ленинградской области вынесли на рассмотрение в Госдуму новый законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет в размере 15 тысяч рублей.
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