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Дочь Гергиева подтвердила экстренную госпитализацию 73-летнего маэстро, но жизнь вне опасности

Дочь Гергиева подтвердила экстренную госпитализацию 73-летнего маэстро, но жизнь вне опасности

Дочь Гергиева рассказала о госпитализации дирижера Дочь народного артиста России Валерия Гергиева Тамара сообщила, что её отец был экстренно доставлен в больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.

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