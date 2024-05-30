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El Universal: в Мексике на предвыборном митинге застрелили кандидата в мэры

El Universal: в Мексике на предвыборном митинге застрелили кандидата в мэры

В мексиканском городе Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) во время митинга был убит кандидат в мэры от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос, передает издание El Universal.

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