El Universal: в Мексике на предвыборном митинге застрелили кандидата в мэры

В мексиканском городе Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) во время митинга был убит кандидат в мэры от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос, передает издание El Universal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии