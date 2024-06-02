Дайверы нашли на дне Ладожского озера в Карелии шведский горшок с монетами

Удивительную находку обнаружили дайверы научно-исследовательского проекта 1XPEDITION в Карелии. В северной части Ладожского озера при обследовании прибрежной зоны одного из островов обнаружена старая пристань и горшок со старинными монетами, представляющий огромное историческое и культурное значение.
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