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«Что произойдет после?»: премьер Италии задумалась об Украине без Трампа

«Что произойдет после?»: премьер Италии задумалась об Украине без Трампа

Мелони задумалась, будет ли мир на Украине после ухода Трампа с поста главы США Россия будет соблюдать мирное соглашение с Украиной, подписанное при участии президента США Дональда Трампа, пока он будет у власти, заявила Financial Times премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Комментарии
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Владимир Шепилов
Лично  мне кажется, что Италии надо задуматься о том, как они будут расплачиваться с Россией  за поставки оружия на Украину.  Может они нам отдадут Сардинию?
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