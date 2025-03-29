«Что произойдет после?»: премьер Италии задумалась об Украине без Трампа

Мелони задумалась, будет ли мир на Украине после ухода Трампа с поста главы США Россия будет соблюдать мирное соглашение с Украиной, подписанное при участии президента США Дональда Трампа, пока он будет у власти, заявила Financial Times премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
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