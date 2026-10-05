Три преподавателя в зоне СВО поделились своими историями в День учителя

Историк, Профессор и Учитель встречают свой профессиональный праздник на передовой. Педагоги школ и вузов поделились, как оказались в рядах ВС РФ и своими взглядами на профессию.
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