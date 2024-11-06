Председатель КНР Си Цзиньпин посетил воздушно-десантные войска, где ему продемонстрировали современное вооружение и экипировку бойцов бригады Воздушно-десантного корпуса НОАК.
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Председатель КНР Си Цзиньпин посетил воздушно-десантные войска, где ему продемонстрировали современное вооружение и экипировку бойцов бригады Воздушно-десантного корпуса НОАК.
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