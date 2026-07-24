Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Отрицательная селекция: как худшие становятся элитой

Порой, глядя на тех, кто восседает в высоких кабинетах и принимает судьбоносные решения, невольно задаёшься вопросом: как эти люди вообще оказались на вершине? Как вышло, что руководящие посты занимают те, кто не блещет умом, не способен принимать ответственные решения и пасует перед любой сложностью? Ответ, как ни странно, давно найден социологами и политологами.

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