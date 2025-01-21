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Царьград

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Москва вложит 3,3 трлн рублей в масштабное обновление 495 гектаров города

Москва вложит 3,3 трлн рублей в масштабное обновление 495 гектаров города

Москва утвердила 50 проектов развития на 495 гектарах, инвестируя 3,3 трлн рублей. Заммэр Владимир Ефимов и Максим Гаман рассказали о новых жилых и деловых объектах, создании 104 тыс.

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