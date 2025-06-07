Audi: у флагманского электрокара будет «санкционная» начинка

Первенец филиала FAW-Volkswagen на платформе PPE получит встроенные сервисы и автопилот Huawei. Оболочку от «подсанкционного» IT-гиганта предложат для Audi Q6L e-tron; пока речь идёт только для кроссоверов для рынка Поднебесной.