Девальвация рубля: Россия продолжает выплачивать долг своим противникам в долларах и евро

Лариса Поплавская

Мы оказывается всем должны, даже тем, кто нас убивает, обворовывает. Но..... кроме этих долгов мы еще и оплачиваем не заслуженные льготы, пенсии, пособия, квартиры, материнские капиталы, Всем предателям Родины, инагентам, ворам..... Потому как наша элита это вор на воре сидит и вором погоняет. И все законы подстраивает под себя.