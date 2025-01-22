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Девальвация рубля: Россия продолжает выплачивать долг своим противникам в долларах и евро

Девальвация рубля: Россия продолжает выплачивать долг своим противникам в долларах и евро

За последние три года Россия существенно снизила объем внешнего долга. Если на 1 января 2022 года долг достигал 488,4 млрд долларов, то в настоящий момент эта величина находится на уровне 290,4 млрд долларов.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Мы оказывается всем должны, даже тем, кто нас убивает, обворовывает. Но..... кроме этих долгов мы еще и оплачиваем не заслуженные льготы, пенсии, пособия, квартиры, материнские капиталы,  Всем предателям Родины, инагентам, ворам..... Потому как  наша элита это вор на воре сидит и вором погоняет. И все законы подстраивает под себя.
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1 д.
Ингерман Ланская
этот блохер большое трепло - 300 млрд не долг России. Гос долги России сущие копейки - несколько млрд. В 300 млрд более 90% - долг российского бизнеса и выплачивает эти долги бизнес Сам!
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1 д.
Ингерман Ланская
к вашему малограмотному бреду, душечка, я добавлю - когда мы чихаем, рыба в водоёмах  плавает неукоснительно!
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1 д.

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