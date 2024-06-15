Канцлер ФРГ Шольц назвал несерьезной инициативу Путина по ситуации на Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны "Большой семерки" (G7) не обсуждали предложенные Владимиром Путиным инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, поскольку они якобы несерьезны.
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