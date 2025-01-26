Трампу удалось поставить во главе Пентагона «свадебного генерала»

АндрейБорков

А что, нормальный отставной майор, все как положено - любит баб и бухло! Это как в старом анекдоте - в приемной командующего округом сидят три кандидата на должность(вакантную) командира полка. Заходит первый кандидат, у него командующий спрашивает - много пьешь? Тот отвечает - нет, не много товарищ генерал. Вызывают второго кандидата - опять тот же вопрос - много пьешь? Ответ - выпиваю, но не очень. Третий кандидат заходит, вопрос тот же - много пьешь? Ответ, когда как, товарищ генерал. А бутылку выпьешь? Выпью! А две бутылки? И две выпью! А ведро выпьешь? Нет, товарищ генерал, ведро не выпью, но отопью много!