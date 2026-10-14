Вениамин Кондратьев сообщил, что программа капремонта на 2026 год выполнена на 80%: в 460 домах уже завершены кровельные, инженерные и лифтовые работы, улучшившие условия для более чем 50 тысяч жителей края.
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