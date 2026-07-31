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Уровень тревожности в российском обществе достиг рекордных значений

Уровень тревожности в российском обществе достиг рекордных значений

Уровень тревожности среди россиян достиг максимального значения с начала года наблюдений. На это обратил внимание политолог Илья Гращенков, комментируя результаты последнего исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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