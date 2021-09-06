Евгения Альбац против выборов. Как журналистка заранее ошельмовывает выборы Вчера

Медвежий уголПолитикаЕвгения Альбац против выборов. Как журналистка заранее ошельмовывает выборы Вчера Злой хомяк Ещё не успели начаться выборы, как доблестные поборники демократии и либерализма бросились на них в атаку.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьимел в видубаба в климаксе ..страшнее зверя нет..:))ЛБЛюдмила Боченковапо альбац давно тюрьма плачет ! а для климокса она уж больно стара!!!!ЮТюрий томилинЛюда, ты вроде женщина, а слово КлимАкс писать не научилась. Ты из какой глухомани то будешь? А то что Альбац в тюрьме должен сидеть - это точно. И именно должен, а не должна, потому как Альбац все таки скорее мужик. Во всяком случае в её роже я ничего женского не наблюдаю.Комментировать
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