Медвежий угол

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Евгения Альбац против выборов. Как журналистка заранее ошельмовывает выборы Вчера

Евгения Альбац против выборов. Как журналистка заранее ошельмовывает выборы Вчера

Злой хомяк Ещё не успели начаться выборы, как доблестные поборники демократии и либерализма бросились на них в атаку.

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имел в виду
баба в климаксе ..страшнее зверя нет..:))
Людмила Боченкова
по альбац давно тюрьма плачет ! а для климокса она уж больно стара!!!!
юрий томилин
Люда, ты вроде женщина, а слово КлимАкс писать не научилась. Ты из какой глухомани то будешь? А то что Альбац в тюрьме должен сидеть - это точно. И именно должен, а не должна, потому как Альбац все таки скорее мужик. Во всяком случае в её роже я ничего женского не наблюдаю.

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