25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор

2 августа 1996 года в Бутырской тюрьме был приведен в исполнение смертный приговор 36-летнему серийному убийце и педофилу Сергею Головкину, жертвами которого, согласно материалам дела, стали в период с 1986 по 1992 год по крайней мере 11 подростков.