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25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор

25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор

2 августа 1996 года в Бутырской тюрьме был приведен в исполнение смертный приговор 36-летнему серийному убийце и педофилу Сергею Головкину, жертвами которого, согласно материалам дела, стали в период с 1986 по 1992 год по крайней мере 11 подростков.

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Екатерина
Смертная казнь - необходимая и адекватная система наказания за резонансные преступления. Жизнь за жизнь. Разве это не справедливо? Россия же, в угоду западным странам, увлеклась гуманизацией законодательства и отошла от жесткой карательной практики правосудия, наплевав на требования граждан своей страны. Это печально и еще раз доказывает игнорирование властью требований народа.

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