На Украине на грани исчезновения оказалось второе за месяц новое соединение ВСУ. Согласно многочисленным сообщениям, сейчас проблемы возникли у 157-й бригады, после тяжелых боев и массового дезертирства командование недосчиталось половины личного состава.
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