Каунас пояснил, что дрон был зафиксирован как литовскими радарами, так и радарами истребителей. Однако пилоты не смогли визуально идентифицировать аппарат, что исключало возможность применения мер по его уничтожению.
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