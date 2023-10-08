Турки требуют закрыть армянскую АЭС. А если еще и Россия ударит по импорту

Влияние одного человека на судьбу страны... Выбрали армяне Пашиняна - потеряли Карабах, потеряют страну... А ведь всё начинается с "цветных революций"... Как и Украина - ряд цветных революций, переворот, Порошенко, Зеленский, потеря самостоятельности и страны... Всё происходит не за один день...

лл

лина любимцева

А знаете, почему армяне выбрали Пашиняна? Наобещал очень много, да и американские армяне имеши очень большое влияние на армян, поскольку в свое время помогали Армении деньгами. Не столько дали, сколько рассказали, присваивая помощь России армянам, себе...... Кроме того, в Армении много лет рулило несколько родов, которые все подмяли только под себя. Остальным армянам, со слов самих армян, "в Армении было нечего делать". Вот на этой волне Пашинян и пришел к власти. ... А ТЕПЕРЬ Турция начала указывать Армении, что и как ей делать.... ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?!! Резня?