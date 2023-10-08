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Турки требуют закрыть армянскую АЭС. А если еще и Россия ударит по импорту

Турки требуют закрыть армянскую АЭС. А если еще и Россия ударит по импорту

Не прошло и недели после утраты Ереваном остатков Карабаха, как Баку и Анкара начали мероприятия по "перекраиванию" Армении.

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Комментарии
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ГО
Галина Ореховская
Влияние одного человека на судьбу страны... Выбрали армяне Пашиняна - потеряли Карабах, потеряют страну... А ведь всё начинается с &quot;цветных революций&quot;... Как и Украина - ряд цветных революций, переворот, Порошенко, Зеленский, потеря самостоятельности и страны... Всё происходит не за один день...
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7 час.
лл
лина любимцева
А знаете, почему армяне выбрали Пашиняна? Наобещал очень много, да и американские армяне имеши очень большое влияние на армян, поскольку в свое время помогали Армении деньгами. Не столько дали, сколько рассказали, присваивая помощь России армянам, себе...... Кроме того, в Армении много лет рулило несколько родов, которые все подмяли только под себя. Остальным армянам,  со слов самих армян, &quot;в Армении было нечего делать&quot;. Вот на этой волне Пашинян и пришел к власти. ... А ТЕПЕРЬ  Турция начала указывать Армении, что и как ей делать.... ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?!! Резня?
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5 час.

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