Новичков сообщил, что граждане могут получить налоговый вычет за благотворительность

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия») напомнил, что граждане могут рассчитывать на получение налогового вычета, если перечисляют средства благотворительным фондам, религиозным организациям, приютам.
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