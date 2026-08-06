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ДумаТВ

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Новичков сообщил, что граждане могут получить налоговый вычет за благотворительность

Новичков сообщил, что граждане могут получить налоговый вычет за благотворительность

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия») напомнил, что граждане могут рассчитывать на получение налогового вычета, если перечисляют средства благотворительным фондам, религиозным организациям, приютам.

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