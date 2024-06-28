Мужчина разбил стеклянную дверь Посольства Норвегии в Москве и нарвался на штраф Ильхом Ш. Фото © SHOT Житель Подмосковья решил отомстить Норвегии за запрет на въезд российских туристов и разбил стеклянную дверь в посольстве страны.