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Мужчина разбил стеклянную дверь Посольства Норвегии в Москве и нарвался на штраф

Мужчина разбил стеклянную дверь Посольства Норвегии в Москве и нарвался на штраф

Мужчина разбил стеклянную дверь Посольства Норвегии в Москве и нарвался на штраф Ильхом Ш. Фото © SHOT Житель Подмосковья решил отомстить Норвегии за запрет на въезд российских туристов и разбил стеклянную дверь в посольстве страны.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Штраф 500 руб? Он повредил имущество и чувствует себя героем из Котельников, прикрываясь невыездной политикой между странами.Позор России из за нашей судебной системы.
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