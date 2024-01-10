Путин впервые на Чукотке: специфика экстремальной поездки в Анадырь - город вечной мерзлоты

Он еще не был в этом холодном регионе, говорил о том, что хотел бы посетить Чукотку и, собственно, можно подумать о развитии туристической составляющей: многих могут привлечь поездки в регион с экстремальными погодными условиями.
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